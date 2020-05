Cidades Duas pessoas testaram positivo para Covid-19 depois de pescaria em Paraúna Uma das participantes do passeio testou positivo inicialmente, o que fez com que cerca de cem membros do grupo ficassem isolados

Duas pessoas que participaram de uma pescaria no Rio das Mortes em Paraúna há cerca de duas semanas testaram positivo para Covid-19. Prefeito do município, Paulo José Martins (PRB) disse que, com estes casos, a cidade tem cinco confirmados. Os outros três são de um mesmo grupo, que trabalhava na mesma empresa. “Todos estão sendo monitorados, com sintomas leves, sem g...