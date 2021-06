Cidades Duas pessoas são presas suspeitas de usar documentos falsos para comprar apartamento em Goiânia Imóvel, no Setor Marista, foi financiado em nome de um homem que cumpre pena no Distrito Federal, com ajuda de sua esposa e de outro homem

A Polícia Civil prendeu preventivamente um homem e uma mulher, suspeitos de participarem de esquema criminoso de compra e quitação de um apartamento no Setor Marista, em Goiânia. Um terceiro mandado de prisão também foi expedido para o "comprador" do apartamento, um homem que já está preso por outros crimes, no Complexo Penitenciário da Papuda, no Distrito Federal. O aparta...