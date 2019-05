Cidades Duas pessoas são presas em Novo Gama com carregamento de 550 quilos de maconha A carga, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, veio do Paraguai e seria distribuída em Valparaíso e no Distrito Federal

A Polícia Civil de Goiás apreendeu 550 quilos de maconha que estavam sendo transportados em uma Kombi. A droga, avaliada em cerca de R$ 1 milhão, seria armazenada em uma residência alugada no bairro Pedregal, em Novo Gama, no Entorno do Distrito Federal. O delegado Rafael Abrão relata que a apreensão aconteceu no momento em que Daniel Rodrigues de Melo, 31 anos, ...