Cidades Duas pessoas são presas com maconha e cocaína na GO-188 Droga estava dentro de um veículo que foi parado em abordagem, em Montes Claros de Goiás

Duas pessoas foram presas e um carro usado para transportar drogas foi apreendido na GO-188, em Montes Claros de Goiás, na região oeste do estado, nesta segunda-feira (23). De acordo com o Comando de Operações de Divisas (COD) da Polícia Militar, o veículo foi parado e durante as buscas seis tabletes de maconha e duas porções de cocaína foram encontradas. Os ocupantes d...