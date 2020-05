Cidades Duas pessoas são presas com 20 tabletes de maconha, em Rio Verde Um dos suspeitos também estava com mais de 100 carteiras de cigarro e diversos cartões bancários

Um homem e uma mulher foram presos na madrugada desta segunda-feira (4), com 20 tabletes de maconha, em Rio Verde. As prisões foram efetuadas pela Guarda Civil Municipal. Segundo a corporação, agentes em viatura que fazia patrulhamento preventivo nas proximidades da praça do Residencial Veneza se depararam com uma mulher de posse de uma mala grande. Quando viu o ...