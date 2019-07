Cidades Duas pessoas são mortas a facadas nas imediações da Lagoa, na zona sul do Rio homem, que aparentava cerca de 42 anos de idade, teria esfaqueado pelo menos três pessoas no fim da manhã deste domingo

Pelo menos duas pessoas morreram e outras cinco foram feridas durante o ataque de um suposto morador de rua nas imediações da Lagoa Rodrigo de Freitas, na zona sul do Rio. O homem, que aparentava cerca de 42 anos de idade, teria esfaqueado pelo menos três pessoas no fim da manhã deste domingo, 28. O primeiro agredido foi João Napoli, de 39 anos, que estava com a namor...