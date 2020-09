Cidades Duas pessoas morrem em acidente na BR-153, em Anápolis O Corpo de Bombeiros não informou quais foram as vítimas, mas diz que uma criança de dois anos foi encontrada com vida

Na madrugada deste sábado (5), duas pessoas morreram em um acidente na BR-153, em Anápolis. Segundo o Corpo de Bombeiros, uma caminhonete, com um ocupante possivelmente embriagado, bateu em um veículo, que tinha três pessoas. O Corpo de Bombeiros não informou quais foram as vítimas, mas diz que uma criança de dois anos foi encontrada com vida. A equipe ainda está n...