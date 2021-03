Cidades Duas pessoas morrem e uma fica ferida em acidente na GO-080, em Jaraguá De acordo com a Polícia Militar, o condutor perdeu controle do veículo, que caiu da ponte sobre o Rio Saraiva

Duas pessoas morreram e uma ficou ferida em um acidente na madrugada deste domingo (7), na GO-080, entre a cidade Jaraguá e o povoado de Artulândia. Duas viaturas do Corpo de Bombeiros e policiais militares trabalharam no socorro às vítimas. De acordo com a Polícia Militar, o condutor perdeu controle do carro, que caiu da ponte sobre o Rio Saraiva. De acordo com a ...