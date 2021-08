Cidades Duas pessoas morrem após caminhão sair da pista e tombar na BR-153, no Norte de Goiás Acidente ocorreu nesta madrugada entre Hidrolina e Uruaçu

Duas pessoas morreram em um acidente na madrugada deste sábado (28), na BR-153, entre Hidrolina e Uruaçu, no norte de Goiás, após o condutor de um caminhão perder o controle da direção. Segundo as informações da Polícia Rodoviária Federal (PRF), o veículo saiu da pista e tombou na lateral da rodovia federal. As duas pessoas que estavam na carreta morreram no loc...