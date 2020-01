Cidades Duas pessoas baleadas na festa de réveillon em Pirenópolis As vítimas estariam provocando e agredindo um policial militar, que sacou a arma para se defender e atingiu dois rapazes na perna e no braço

Dois rapazes foram baleados por um policial militar aposentado no início da manhã de hoje (1), quando a festa de réveillon no Centro da cidade de Pirenópolis já estava perto do final. Segundo informações iniciais, os dois rapazes estavam com um grupo de amigos e começaram a provocar o policial. Ele disse na delegacia que sofreu agressões e que disparou duas vezes para o...