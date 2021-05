Cidades Duas mulheres são agredidas na cabeça em Goiânia Em um dos casos, a vítima foi atingida com golpes de martelo

Duas mulheres foram agredidas, neste domingo (2), em Goiânia. O primeiro caso foi registado no Setor dos Dourados. Uma mulher de 30 anos foi agredida com uma martelada na cabeça pelo próprio filho. Segundo o Corpo de Bombeiros, o suspeito estava embriagado e golpeou a mãe com um martelo. Ela foi socorrida pela corporação. A segunda agressão foi registrada minuto...