Cidades Duas mulheres morrem após serem atropeladas por ônibus em Goiás A Polícia Rodoviária Federal informou que as vítimas ainda não foram identificadas e o trânsito está em meia pista no sentido Rio Verde – Goiânia

Duas mulheres morreram atropeladas por um ônibus, na manhã desta sexta-feira (10), no KM-248 da BR-060, em Indiara, na região Sul de Goiás. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que as vítimas ainda não foram identificadas e o trânsito está em meia pista no sentido Rio Verde – Goiânia. O acidente aconteceu por volta das 6h15. O motorista do ônibus, de acordo...