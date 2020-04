Cidades Duas estações do Eixo Anhanguera são temporariamente desativas para obra do BRT em Goiânia A Rede Metropolitana de Transporte Coletivo orienta os usuários a utilizarem as estações mais próximas, a do Jóquei e da Rua 20

Duas estações do Eixo Anhanguera, localizadas na Praça do Bandeirante, no Centro de Goiânia, serão temporariamente desativas. A suspensão é para uma nova etapa de obras do BRT e começa a valer nesta sexta-feira (17). Com isso, as estação da Rua 8, com embarque para o sentido Terminal Novo Mundo e a da Rua 7, para quem segue para o Terminal Padre Pelágio, ficam indisponíveis. A Rede M...