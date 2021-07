Cidades Duas doses da vacina da AstraZeneca têm proteção de 93,6% contra mortes por Covid, diz estudo Trabalho analisou dados de mais de 61 mil moradores de SP acima de 60 anos

Um estudo recente feito com dados de 61.164 moradores do estado de São Paulo com idades entre 60 e 79 anos e que receberam o imunizante AstraZeneca mostra que a vacina oferece alta proteção contra casos sintomáticos, hospitalizações e mortes de Covid-19. A análise foi feita entre os dias 17 de janeiro e 2 de julho, época de alta circulação da variante gama (P.1)....