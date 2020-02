Cidades Duas crianças morrem atropeladas por caminhão em Divinópolis de Goiás De acordo com testemunhas, vítimas, de 9 e 12 anos, foram atingidas quando andavam de bicicleta

Duas crianças, de 9 e 12 anos, morreram após serem atropelados por um caminhão, na manhã desta quinta-feira (5), no município de Divinópolis de Goiás, no Norte do Estado. De acordo com testemunhas, os meninos foram atingidos quando andavam de bicicleta e morreram no local. O motorista afirmou que não viu que a dupla estava na via, tendo percebido a presença das ví...