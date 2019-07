Cidades Duas crianças ficam feridas em acidente na GO-080, em Goiânia Vítimas foram encaminhadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira

Atualizada às 14h05. Duas crianças com aproximadamente 7 anos ficaram feridas após uma saída de pista, na manhã desta terça-feira (23), na GO-080, no Condomínio Parque dos Cisnes, em Goiânia. Segundo o Corpo de Bombeiros, as vítimas foram socorridas conscientes e encaminhadas para o Hospital de Urgências Governador Otávio Lage de Siqueira (Hugol). De acordo com a corpo...