Duas crianças estão desaparecidas na região do Vão do Moleque, em Cavalcante

Duas crianças, de 3 e 4 anos, estão desaparecidas desde a manhã desta sexta-feira (5) no munícipio de Cavalcante, região Nordeste de Goiás. Os dois meninos, que são parentes em primeiro grau, sumiram na região da Fazenda Malhadinha, na área do Vão do Moleque, terra quilombola dos kalungas. Equipes do Corpo de Bombeiros de Goiás estão na região tentando localizar as c...