Cidades Duas clínicas funcionam sem cadastro no CRO, que é obrigatório Todos os profissionais estavam com a documentação em dia; entretanto, duas clínicas não apresentavam cadastro no Conselho

A reportagem consultou cinco registros de responsáveis técnicos de clínicas situadas no Centro para verificar a regularidade dos mesmos junto ao Conselho Regional de Odontologia de Goiás (CRO-GO). Todos os profissionais estavam com a documentação em dia. Entretanto, duas clínicas não apresentavam cadastro no Conselho.As duas unidades sem cadastro ficam nas avenidas An...