Cidades Duas adutoras rompem e falta água em Goiânia e parte de Aparecida; veja os bairros atingidos A companhia ainda não divulgou a causa, mas diz que o abastecimento será retomado ao longo do dia

Nesta quinta-feira (22), a Saneago informou sobre o rompimento de duas adutoras em Goiânia, uma no Jardim Vitória e outra na Avenida Meia Ponte, que afetará os setores Jaó e Santa Genoveva. A companhia ainda não divulgou a causa, diz que o abastecimento será retomado ao longo do dia e recomenda uso moderado das reservas atá a conclusão do serviço. Veja a lista de bai...