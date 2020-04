Cidades Drones auxiliam nas buscas por empresário desaparecido no Lago Corumbá, em Goiás; veja vídeo Um helicóptero, canoas e mergulhadores da corporação também procuram pelo homem

Atualizada às 13h49. As buscas por um enfermeiro e empresário, de 34 anos, desaparecido no lago de Corumbá, na zona rural de Abadiânia entraram no sétimo dia. Segundo o Corpo de Bombeiros, nesta quinta-feira (23), o trabalho ganhou o reforço de drones. Um helicóptero, canoas e mergulhadores da Corporação também procuram pelo homem. Na última sexta-feira (17), ...