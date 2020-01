Cidades Drogas apreendidas pela PM serão usadas em treinamento de cães farejadores Juiz considerou lei que trata do pacote anticrime que prevê uso de itens apreendidos em situações de interesse público

O juiz Rodrigo Victor Soares, titular da comarca de Cavalcante, autorizou que as drogas apreendidas pela Polícia Militar do Estado de Goiás sejam utilizadas para o treinamento de cães farejadores. O juiz considerou a Lei, que trata do Pacote Anticrime e prevê a utilização de bens apreendidos pelos órgãos policiais, desde que haja interesse público. Na decisão, o magi...