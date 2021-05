Cidades Droga avaliada em quase R$ 4 milhões é apreendida pela PRF, em Jataí; casal é preso A polícia encontrou mais de 30 kg de pasta base de cocaína no interior das portas do veículo em que estava o casal

Um casal foi preso na madrugada desta quinta-feira (13), na BR-364, em Jataí, no sudoeste do Estado, após serem flagrados transportando cerca de 30 kg de pasta base de cocaína no interior das portas do veículo em que estavam. A droga foi avaliada em quase R$ 4 milhões. Segundo a Polícia Rodoviária Federal (PRF), o homem, de 39 anos, e a mulher, de 44, entregariam a drog...