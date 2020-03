Atualizada às 10h35

Com o objetivo de evitar aglomerações de idosos para vacinação contra a gripe, o Governo de Goiás e a Secretaria de Estado de Saúde de Goiás (SES-GO) começaram a disponibilizar, a partir desta terça-feira (24), vacinação em drive-thrus. Os primeiros pontos a iniciarem o serviço estão localizados na sede do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO), na Cidade Jardim, em Goiânia e no 7º Batalhão da Polícia Militar, no Jardim Europa.

Para evitarmos cenas como as de ontem, em Goiânia, onde idosos se aglomeraram em filas, o Governo auxilia a Secretária Municipal de Saúde com uma estrutura de “drive-thru” da vacina contra H1N1 no pátio do Detran. Idosos e profissionais da saúde serão atendidos dentro dos carros. pic.twitter.com/k9yMOVzruU — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) March 24, 2020

Às 10h30 desta terça-feira (24), 500 doses já haviam sido aplicada no Detran e outras serão encaminhadas ao local que vai funcionar de segundas às sextas-feiras entre 8h e 17h.

A estimativa da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) é que 127 mil idosos e 77 mil trabalhadores da área da saúde sejam imunizados nesta campanha. Só nesta segunda-feira (23), 40.194 pessoas receberam a dose, sendo 33,7 mil idosos e 6,4 mil trabalhadores da saúde. Para o primeiro dia, o município havia recebido 42 mil vacinas. Nesta segunda-feira, mais 45 mil foram encaminhadas para os pontos de atendimento já na manhã.

Nesta segunda-feira (23), a SMS começou a vacinar a população idosa em pontos alternativos como escolas, igrejas e também a Sede do Goiás Esporte Clube. Pela manhã, idosos se aglomeraram na entrada do local e o governador do Estado, Ronaldo Caiado, chegou a ir até o local e utilizou um megafone do carro do Corpo de Bombeiros para falar com todos que estavam na fila aguardando a vacina.

Depois disso, ele criticou duramente o esquema de vacinação da Prefeitura de Goiânia. “Estamos entrando em contato agora com a Prefeitura para que haja uma redistribuição das vacinas, para que não concentrem em alguns pontos. Nós temos toda a estrutura junto aos batalhões da polícia, ao Corpo de Bombeiros, podemos aplicar a vacina até dentro dos carros”, disse nesta segunda-feira (23), antes de anunciar os locais de drive-thru.

Os idosos devem apresentar identidade (RG) e cartão de vacinação. Já os trabalhadores da saúde devem estar munidos com documento pessoal e que comprove vínculo ou categoria profissional, como o contracheque ou o crachá.

Shoppings nesta quarta

Nesta quarta-feira (25), os Shoppings Passeio das Águas e Flamboyant também passam a contar com um “drive-thru” de vacinação. No Flamboyant, a vacinação será no estacionamento coberto Deck Sul 1 e o atendimento será feito exclusivamente pelos profissionais da SMS diariamente entre 8h e 17h.

Em nota, o shopping afirmou que irá liberar uma única cancela na entrada principal, localizada na Alameda das Paineiras. “A fim de evitar congestionamento, não há necessidade de chegar com antecedência ao início do atendimento ou mesmo optar pelo primeiro dia e horário”, explica o Flamboyant.