A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia passará a utilizar, a partir desta sexta-feira (3), o drive-thru do Shopping Passeio das Águas para a aplicação da segunda dose da vacina contra a Covid-19, para quem iniciou o esquema com o imunizante da Pfizer. No local, localizado na Região Norte de Goiânia, continua a vacinação com a primeira dose, para quem tem a partir de 18 anos de idade.

A mudança de estratégia ocorre porque diminuiu significativamente a procura pela primeira dose no local, que funciona por demanda espontânea. Nesta quinta-feira (2), por exemplo, sobraram 919 senhas, das 2 mil que são distribuídas diariamente no local – tendência observada desde o início da semana. A secretária-executiva da SMS, Luana Ribeiro, acredita que isso tem ocorrido porque as pessoas estão optando pelo agendamento.

A quantidade de senhas a serem distribuídas no drive-thru continua a mesma: 2 mil por dia. Elas atenderão tanto as pessoas que vão completar o calendário vacinal quanto as que iniciarão o esquema.

A SMS também inicia a aplicação da segunda dose para quem está com prazo marcado para esta sexta-feira (3). Ao contrário do que ocorreu em oportunidades anteriores, dessa não haverá antecipação de prazo. De acordo com Luana Ribeiro, a intenção é evitar aglomerações e filas, especialmente por causa do feriado de 7 de Setembro. Ela explica, porém, que haverá vacinação no sábado e na segunda-feira (6).