A sede da Agência Goiana de Habitação (Agehab), no Setor Aeroporto, em Goiânia, inaugurou nesta terça-feira (07), um posto de drive-thru para receber doações para a campanha de combate ao coronavírus da Organização das Voluntárias de Goiás (OVG) e Gabinete de Políticas Sociais (GPS).

Até dia 17 de abril, das 8 às 18 horas – exceto na Sexta-Feira da Paixão, o posto de arrecadação estará aberto para receber as cestas básicas, materiais de higiene pessoal e limpeza. O doador não precisa descer do carro. Um colaborador da Agehab devidamente protegido busca as doações.

Apenas a equipe executiva da Agehab já fez a doação de 500 cestas básicas à OVG e a partir de agora atua com os colaboradores para ampliar a campanha.

As cestas serão entregues à OVG, que iniciou hoje (7) a distribuição às famílias vulneráveis cadastradas. Mais de mil famílias moradoras do Jardins do Cerrado 2, em Goiânia, receberam alimentos, caixas de leite e álcool líquido 70%.

Serviço:

Local: Rua 18-A com República do Líbano, nº 541, Setor Aeroporto