Durante 50 anos, o cirurgião cardiovascular Aleksander Dobrianskyj, de 66, não teve um credo norteando sua jornada. Tudo mudou nos últimos dias de março deste ano quando ele se viu obrigado a abandonar a condição de médico para se tornar paciente, um a mais na lista de milhares de brasileiros infectados pelo novo coronavírus. Internado durante um mês, metade desse tempo em estado gravíssimo, ele vivenciou por dois momentos a experiência de quase morte, algo que o fez repensar no homem e no profissional em que se transformou, longe dos princípios da fé cristã.

“Apesar de não me considerar um crédulo, sempre tive muito respeito pelos pacientes. Nunca deixei de ter a técnica, a prática, e a compaixão, porque sem esses três elementos você não é médico.” Até ser surpreendido pelo coronavírus, que ele considera de uma infectividade pavorosa e de longa permanência entre nós, o médico se sentia como um super-homem, saudável e ativo após os 60 anos. “Para mim, o vírus funcionou como a kriptonita para o super-homem. Me derrubou.”

Aleksander Dobrianskyj é um dos profissionais mais respeitados de Goiás em sua área de atuação. Paulistano, filho de pais ucranianos que chegaram ao Brasil como refugiados que enfrentaram o Holodomor, uma fome genocida imposta por Josef Stalin no comando da então União das Repúblicas Socialistas Soviéticas (URSS), aportou em território goiano após se graduar na Escola de Medicina da Universidade Federal do Paraná e concluir a residência médica no Instituto Dante Pazanezze de Cardiologia, na capital paulista, sob o olhar de Adib Jatene.

Em 1992, no Hospital Santa Genoveva, em Goiânia, esteve à frente da equipe que realizou o primeiro transplante cardíaco em Goiás. “O dr. Francisco Ludovico bancou o início do projeto, mas depois não teve continuidade por ser um procedimento mal remunerado. Tínhamos o suprassumo em termos de especialistas para transplantes cardíacos e renais. Infelizmente no Brasil se investe em estádios e não em hospitais.” Hoje, o cirurgião atua no Hospital das Clínicas da Universidade Federal de Goiás (HC/UFG), no Hospital do Coração Anis Rassi, no Hospital do Coração de Goiás e no Hospital da Criança, todos na capital.

Entre seus pares é conhecido como “o bisturi de ouro da cirurgia cardíaca infantil”, técnica que aprimorou a partir da residência médica com Adib Jatene. Aleksander Dobrianskyj tem muito orgulho do papel que desempenha no HC/UFG, “um repositário de doentes graves” onde, ao lado de colegas, aplica seu conhecimento e colhe resultados semelhantes aos da Cleveland Clinic (Ohio), considerada uma das melhores instituições para tratamento cardíaco nos Estados Unidos. “Atendemos uma população pobre, desprovida de recursos e não ficamos a dever nada a ninguém” , afirma.

Diagnóstico

A Covid-19 chegou à vida do médico sem se apresentar. “Inicialmente imaginei que estava com sinusite e me mediquei por conta própria, mas alguma coisa não estava certa porque fui piorando muito.” No dia 31 de março ele se internou no Hospital Anis Rassi e a primeira tomografia revelou alterações no pulmão, o que levou a equipe médica a pedir exame para Covid-19, confirmando o diagnóstico. Sem sintomas habituais da doença, como falta de ar, estava pronto para deixar o hospital no dia 6 de abril quando nova tomografia mostrou comprometimento de 70% dos pulmões, levando-o à Unidade de Tratamento Intensivo (UTI). “Cheguei à UTI em situação de emergência e tudo desandou. No dia seguinte fui para o tubo.”

Dois profissionais atuaram decisivamente junto a Aleksander Dobrianskyj durante sua internação, o intensivista Hélvio Martins Gervásio e a infectologista Christiane Kobal. “As condutas para o tratamento desse vírus foram sendo atualizadas enquanto eu estava internado. No dia 1º de abril era uma e no dia 1º de maio, outra”, diz ele sobre o esforço dos colegas. Durante 11 dias o médico precisou de ventilação mecânica. Foi entubado de forma tradicional e na posição prona, quando o paciente é colocado de bruços para melhorar a ventilação pulmonar, comprometida por coágulos. “Eu queria estar consciente para discutir os procedimentos. Sinto não ter participado. Essa é a parte que mais me dói”.

Aleksander Dobrianskyj não arrisca dizer onde contraiu a Covid-19, mas tem convicção de que a infecção ocorreu em um dos ambientes de trabalho. “Posso ter atendido alguém aparentemente saudável, mas transmissor do vírus. Sempre me cuidei muito, não tinha doença pré-existente, nunca fumei, todas essas coisas que falamos para os pacientes. Foi um baque. Saí de um estado de doença para quase morte. O vírus não tem uma lógica, não tem como prever. É sorte ou azar.” Enquanto ele estava internado, a mulher Virgínia e o casal de filhos adolescentes também fizeram testes. Ela e o menino positivaram, mas ambos não tiveram sintomas importantes. O médico acredita que, em seu caso, foi a idade que o levou a enfrentar uma situação de gravidade.