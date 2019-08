Cidades Dr. Liberdade: conheça a história do advogado goiano considerado herói anônimo na ditadura militar Família tenta manter história viva do advogado Rômulo Gonçalves, que morreu em 2008, que lutou em um dos períodos mais obscuros da política do País

Os recentes ataques do presidente Jair Bolsonaro à Comissão Nacional da Verdade (CNV) trazem à tona o papel do aguerrido advogado goiano Rômulo Gonçalves, que teria feito 101 anos no último mês de julho. Ele morreu com 90 anos, em 2008, deixando para a história um legado de coragem em nome da livre manifestação de opinião. Muito do que fez está no registro da CNV. Ex...