Cidades Doze pacientes atendidos no Hugo tiveram Covid-19 após internação no local Pessoas vieram de oito cidades do interior de Goiás para cirurgias e tratar outras doenças no hospital de urgências da capital. Unidade teve surto do novo coronavírus que foi noticiado entre o fim de abril e o início de maio. Mais de cem profissionais de saúde foram afastados

A reportagem do POPULAR identificou 12 pacientes de oito cidades do interior de Goiás que testaram positivo para o novo coronavírus (Sars-CoV-2) após serem internados no Hospital de Urgências de Goiânia (Hugo) por outros motivos. Deste grupo, quatro voltaram para os municípios de origem sem saber que estavam doentes. O Hugo passou por um surto do vírus, noticiado entre...