Doses de vacina contra a Covid que ficaram sem refrigeração em Paranaiguara deverão ser descartadas

O Ministério da Saúde recomendou o descarte das doses de vacina contra a Covid-19 que ficaram sem refrigeração no município de Paranaiguara, no sudoeste do Estado. No freezer estavam 875 doses do imunizante AstraZeneca, além de 1.252 doses contra outras doenças. O Instituto Nacional de Controle de Qualidade do Governo Federal estava avaliando se as doses poderiam se...