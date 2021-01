Cidades Doses da vacina de Oxford estão nas cidades de Goiás O imunizante foi distribuído na tarde deste domingo e vai atender somente pessoal da saúde conforme determinação do Ministério da Saúde. Estado recebeu 65,5 mil unidades

Chegaram a Goiás no início da tarde deste domingo (24) 65,5 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca do lote de 2 milhões de unidades importadas pelo governo brasileiro da Índia. O imunizante foi distribuído ainda neste domingo para todos os municípios goianos após o lote ser conferido pelo secretário de Saúde, Ismael Alexandrino. Por decisão do Ministério da Saúde,...