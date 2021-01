Cidades Doses da vacina de Oxford/AstraZeneca chegam a Goiás Imunizante chegou na tarde deste domingo (24) ao almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde

Atualizada às 13h56. No início da tarde deste domingo (24) chegaram as 65,5 mil doses da vacina de Oxford/AstraZeneca a Goiás. O imunizante está no almoxarifado da Secretaria de Estado de Saúde, em Goiânia, e após conferência será encaminhado para os municípios.O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (DEM), e o secretário de Saúde, Ismael Alexandrino, acompanharam ...