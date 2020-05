Cidades Dos 9 hospitais de campanha previstos para o combate ao coronavírus em Goiás, só 2 funcionam Estruturas do interior ainda carecem de estadualização, reformas e equipamentos. Terceira unidade a encorpar rede para o atendimento de vítimas da Covid-19 no Estado deve funcionar a partir da próxima segunda-feira (1º)

Dos nove hospitais de campanha previstos para atender pacientes com Covid-19 em Goiás, apenas dois estão em funcionamento: Hospital de Campanha para o Enfrentamento ao Coronavírus em Goiás (HCamp), em Goiânia, e Hospital Regional de Luziânia (HRL), no Entorno do Distrito Federal (DF). A próxima unidade que se prepara para abrir as portas na próxima segunda-feira (1º) f...