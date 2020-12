Goiânia tem, nesta terça-feira (8), 78.443 testes positivos de Covid-19 desde o início da pandemia. Destes, 75.715 pessoas já se recuperaram da infecção. Outras 271 pessoas estão internadas em unidades de saúde da capital em tratamento contra a doença e 489 pessoas seguem monitoradas em casa depois de testarem positivo e não apresentarem sintomas graves da doença.

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS) informou no boletim desta tarde que do total de infectados na capital, 53% são do sexo feminino, o que corresponde a 41.924 mulheres. Já os homens representam os outros 36.519 registros, que correspondem a 47% do total de testes positivos.

Do total de infectados, 72.699 pessoas não precisaram de atendimento em unidades de saúde para tratamento e recuperação. Outros 5.744 precisaram de cuidados médicos e procuraram unidades de saúde, públicas ou privadas. Dos 5,7 mil que foram internados, 2.519 precisaram de cuidados intensivos em leitos de UTI.

Considerando apenas as mortes pela Covid-19 na capital, o total é de 1.968, sendo que 11 novos casos foram cadastrados nas últimas 24 horas. O total de homens vítimas da doença é de 1.159 e de mulheres, 809. Os idosos ainda representam maioria das vítimas, com 78% dos óbitos registrados em pessoas acima dos 60 anos. Pessoas entre 40 e 59 anos somam 18%, entre 20 e 39 anos somam 4% e menores de 19 anos, com cinco morte, não alcança quantidade para 1% dos casos.