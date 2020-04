Na atualização da Secretaria Estadual de Saúde de Goiás (SES-GO) na tarde desta quarta-feira (15), o estado confirmou o número apresentado pelo Ministério da Saúde de 304 casos confirmados, com 15 mortes pela infecção. Do total de infectados, 165 são homens e 139 são mulheres. No Estado ainda existem 4.106 casos suspeitos em investigação. Só em Goiânia, o número de casos chegou nesta quarta-feira a 177 registros. Desse total, 97 são homens e 80 são mulheres.

Dentro dos casos confirmados em Goiás, 15 pessoas seguem internadas, sendo que seis estão em unidades públicas da rede estadual e 9 na rede privada, segundo dados da Associação de Hospitais de Alta Complexidade de Goiás (Ahpaceg). Ainda existem mais 67 casos suspeitos e em investigação que encontram-se internados; destes, 36 estão na rede pública e 31 na rede privada.

A SES-GO listou que, agora, 42 cidades possuem casos confirmados da Covid-19. Entraram na lista Ceres e Faina, com um caso cada uma. Até a terça, 40 municípios tinham registros da infecção. Em Ceres, o infectado é um homem de 45 anos que fez exame na rede privada de saúde da cidade depois de apresentar sintomas. Ele e a família estão sendo monitorados. Agora, a secretaria de saúde da cidade tenta mapear possíveis contatos deste homem para acompanhamento de possíveis novas contaminações.

Em Faina, o infectado é um homem de 34 anos que recebeu visitas durante o período de distanciamento social. Os familiares de Goiânia e de Jussara podem ter levado o vírus para a cidade. Tanto o homem quanto os dois caseiros da fazenda onde mora estão sendo monitorados, um dele já apresentou sintomas e material foi colhido para realização de exames. Os dois casos que entraram na lista depois da última atualização estão em isolamento domiciliar, sem sintomas graves.

Há, até o momento, 15 mortes confirmadas de residentes de Goiás, sendo sete em Goiânia, dois em Luziânia e outros seis óbitos em seis diferentes cidades: Aparecida de Goiânia, Goiandira, Paraúna, Pires do Rio, Rio Verde e Valparaíso de Goiás. Há outras três mortes suspeitas em investigação nas cidades de Araçu, Goianésia e Uruaçu.

Os casos confirmados foram registrados nos municípios de:

Águas Lindas de Goiás – 2

Aloândia – 1

Anápolis – 20

Anhanguera – 1

Aparecida de Goiânia – 6 (1 morte)

Aragoiânia – 1

Bela Vista de Goiás – 1

Bom Jesus de Goiás – 1

Caldas Novas – 1

Campestre – 1

Catalão – 1

Cidade Ocidental – 2

Faina – 1

Formosa – 3

Goiandira – 1 (1 morte)

Goianira – 1

Goianésia – 1

Goiânia – 177 (7 mortes)

Goiatuba – 1

Guapó – 1

Itaguaru – 1

Itumbiara – 7

Jataí - 4

Luziânia – 8 (2 mortes)

Montividiu – 1

Morrinhos – 1

Nerópolis – 1

Nova Glória – 1

Nova Veneza – 1

Paranaiguara – 1

Paraúna – 1 (1 morte)

Pires do Rio – 3 (1 morte)

Professor Jamil - 3

Rialma – 3

Rio Verde – 13 (1 morte)

Santo Antônio do Descoberto – 1

São Luís dos Montes Belos – 2

Senador Canedo – 1

Silvânia – 1

Trindade – 5

Valparaíso de Goiás – 6 (1 morte)

Vianópolis – 1

Fonte: SES