Doria prevê vacinação de toda população adulta de SP até final de outubro Até o dia 7 de junho deve ser concluída a imunização das pessoas com comorbidades

O governo João Doria (PSDB) prevê a vacinação de toda a população adulta do estado de São Paulo até o dia 31 de outubro. De acordo com o governo, todos os paulistas elegíveis para vacinação o serão até esta data, ou seja, toda a população com 18 anos ou mais. A data prevista inicialmente era 31 de dezembro. Doria, no entanto, disse que será possível antecipar e...