Cidades Dor em dobro devasta famílias vítimas da Covid-19 Disseminação do coronavírus dentro de casa é responsável por grandes perdas entre parentes. Em agosto, pelo menos cinco casais de idosos morreram

Cada vez mais o coronavírus (Sars-CoV-2) tem vitimado pessoas que moram juntas e despedaçado famílias. Nesta sexta-feira (28), a advogada Vânia Lúcia Gonçalves Hummel, de 73 anos, morreu devido a complicações da Covid-19. Dois dias antes, o esposo dela, o desembargador aposentado do Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (GO), Norton Hummel, de 80 anos, faleceu d...