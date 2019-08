Cidades Dor e sensação de injustiça para famílias de vítimas

Embora invisíveis nas estatísticas, as investigações de homicídio sem esclarecimento provocam uma sensação de injustiça na vida de familiares e amigos das vítimas desse tipo de crime. Os parentes do casal Mariana e Diogo, executados com mais de dez tiros na porta de casa quando saíam para comprar um lanche, lutam por Justiça há mais de dois anos. O inquérito tramita no Grup...