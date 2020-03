Empresários donos de pit-dogs em Goiânia participam nesta noite de ação para distribuir mil sanduíches em sete hospitais. A intenção dos comerciantes é chamar a atenção para a importância dos trabalhadores que estão na linha de frente no combate ao coronavírus. Presidente do Sindipitdog, Adenildo Godoy diz que outras edições poderão acontecer. “Neste momento, precisamos que quem tem divida com quem precisa, ainda mais com os que estão trabalhando para cuidar e evitar essa doença”, diz.

Cerca de dez pit-dogs participam da ação. Como eles estão fechados para atendimento exclusivo de entregar, a produção de cada local será direcionada para as unidades de saúde. “A partir das 18 horas começaremos a produzir para iniciar as entregas a partir das 19 horas. Escolhemos os trabalhadores da saúde porque conversamos com muitas pessoas que reclamam que não conseguem acessar alguns estabelecimentos por conta do horário que saem dos hospitais”, ressalta Godoy.

O presidente do Sindipitdog reforça que todos sabem que este gesto não acabará com a fome, mas que é uma maneira de demonstrar que existem pessoas preocupadas com quem precisa trabalhar neste momento de isolamento social. “Serão mil sanduíches, acompanhados de um refrigerante que serão distribuídos nos hospitais. Se tivermos condições, ainda queremos atender alguns policiais militares e bombeiros. Ao final, se a gente ainda tiver produto, vamos doar para moradores de rua”, explica.