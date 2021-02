Cidades Donos de hospitais de Ceres incluem parentes na lista de vacinados A relação foi divulgada pelo representante do Ministério Público da cidade e vem causando revolta nas redes sociais

A divulgação pelo promotor de Justiça, Marcos Rios, da lista de vacinados de Ceres, município do Vale do São Patrício, vem causando muita revolta e indignação. A um veículo local, o Jornal Populacional, o representante do Ministério Público do Estado de Goiás afirmou que viu o documento com “surpresas muito desagradáveis”. A lista revela que famílias inteiras, ligadas a...