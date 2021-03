Cidades Donos de bares e restaurantes terão acesso a empréstimos com juros pagos pelo governo estadual Segundo o presidente do SindiBares, Newton Pereira, o setor deverá demorar no mínimo dois anos para se recuperar dos prejuízos causados pela pandemia

O presidente do Sindicato dos Bares e Restaurantes do Município de Goiânia (SindiBares), Newton Pereira, reuniu-se com secretário da Retomada, César Moura, na manhã desta quinta-feira (25), para tratar sobre questões referentes ao setor durante a pandemia de Covid-19. O objetivo, de acordo com o presidente, é dar celeridade aos trâmites do empréstimo concedido pelo g...