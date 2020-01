Cidades Dono do restaurante Caicó morre aos 80 anos Empresário sofreu um enfarte enquanto disputava com amigos no Rio de Janeiro uma partida de canastra, um de seus jogos favoritos

O proprietário do restaurante Carne de Sol Caicó, Arécio Batista de Faria Neto, morreu aos 80 anos no Rio de Janeiro durante suas férias. O empresário sofreu um enfarte enquanto disputava com amigos em um apartamento em Ipanema uma partida de canastra, um de seus passatempos favoritos. A família informou que o corpo está sendo transferido para Goiânia nesta terça-...