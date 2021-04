Cidades Dono do Posto Terra, em Goiânia, morre vítima de Covid-19 José Osvaldo de Carvalho também foi diretor do Sindiposto, e era muito ativo no segmento

O ex-diretor do Sindicato do Comércio Varejista de Derivados de Petróleo no Estado de Goiás (Sindiposto), José Osvaldo de Carvalho, morreu na madrugada desta terça-feira (6), vítima de Covid-19. Ele era proprietário do Posto Terra, em Goiânia, e lutava contra complicações da doença. Em nota, o Sindiposto informou a morte do ex-diretor. “É com extremo pesar ...