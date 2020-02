Cidades Dono do Ingoh devolve R$ 167,4 mil por consultas não feitas Processo aponta que médicos usavam nome de Edmo Dias Pinheiro para fazer atendimentos. Empresa afirma que ele não tinha conhecimento disso

O dono do Instituto Goiano de Oncologia e Hematologia (Ingoh), Edmo Dias Pinheiro, teve que devolver R$ 167,4 mil ao Instituto de Assistência dos Servidores do Estado de Goiás (Ipasgo) por consultas não realizadas. Consta no processo da Operação Metástase, deflagrada em dezembro do ano passado, que os valores repassados a Edmo foram por consultas realizadas entre 2016 e 20...