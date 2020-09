Cidades Dono de restaurante vendia rebite na BR-153, em Uruaçu Na madrugada deste sábado (26) a PRF apreendeu mais de 2 mil comprimidos da conhecida “droga do caminhoneiro”

Mais de 2 mil comprimidos de rebite foram apreendidos pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) na madrugada deste sábado (26) num restaurante às margens da BR-153, em Uruaçu, norte de Goiás. Ao abordar dois caminhoneiros que transportavam melancia, os policiais rodoviários encontraram com eles duas cartelas do remédio para não dormir. Os homens acabaram confessando que c...