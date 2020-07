Cidades Dono de rancho em Aruanã é multado em R$ 15 mil por falta de autorização e descumprimento de decreto Segundo o Tenente Coronel Edson Cândido, comandante do Policiamento Ambiental, desde o primeiro dia de vigência do decreto que cancela a Temporada 2020 do Araguaia, não foi a primeira multa aplicada

Após uma fiscalização do Batalhão Ambiental e da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o dono de um rancho às margens do Araguaia foi multado em R$ 15 mil, na cidade de Aruanã neste domingo (12). O valor da multa se deve a dois fatores, o primeiro, no valor de R$ 10 mil, é a falta de autorização para se instalar na região. O segundo, que so...