Cidades Dono de imóvel onde homem ficou soterrado, em Goiânia, é autuado por irregularidades Conselho Regional de Engenharia e Agronomia verificou falta de documentos; local está interditado pela Defesa Civil

O proprietário do lote no Jardim Balneário Meia Ponte, em que o servente Gil Jorge de Carvalho, de 35 anos, foi soterrado na manhã da última quinta-feira (18), foi autuado nesta sexta-feira (19) pelo Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Goiás (Crea-GO). O dono do terreno foi penalizado por exercício ilegal da profissão de engenheiro civil, com base no artigo ...