Cidades Dono de clínica afirma que foi agredido por policial militar em Goiânia A ação ocorreu na última quinta-feira (3) e foi registrada por câmeras do local

O dono de uma clínica localizada no setor Goiânia 2, na capital, afirma que na última quinta-feira (3) teria sido agredido por um policial militar. A ação foi registrada por câmeras do local. As informações são da TV Anhanguera. A emissora, a vítima disse que o militar foi tirar satisfação por um atendimento à esposa dele na clínica. Por meio de nota, a Pol...