Cidades Dono de chácara em Santo Antônio do Descoberto terá de pagar indenização por homicídio Jovem de 21 anos foi morto a tiros em festa ocorrida no local, alugado para evento em 2019

O dono de uma chácara em Santo Antônio do Descoberto foi condenado a pagar indenização por danos morais de R$ 40 mil à mãe de um rapaz, assassinado durante uma festa no local. O jovem, de 21 anos, foi morto a tiros em 12 de maio de 2019. Em ação na Justiça, a mãe da vítima afirmou que a chácara onde o crime aconteceu não contava com nenhum tipo de segurança para p...