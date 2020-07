Cidades Dono de chácara é multado pela segunda vez por festa clandestina em Aparecida de Goiânia Somadas as duas noites, ele foi penalizado em R$ 30 mil por desrespeito ao decreto que proíbe a realização de eventos para evitar a disseminação do novo coronavírus

Pela segunda noite seguida, a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Aparecida de Goiânia (Semma), a Guarda Civil (GCM) e a Polícia Militar encerraram festa clandestina com aglomeração na mesma chácara, no Jardim Maranata. Na madrugada deste sábado (18), as autoridades encontraram o local com 100 pessoas sem máscara de proteção, em desrespeito ao decreto municipal q...