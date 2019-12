Cidades Dono de cão morto eletrocutado no Parque Flamboyant, em Goiânia, vai acionar a Justiça; veja vídeo Necropsia apontou que a morte de Lord, da raça american bully, foi um quadro de choque circulatório, provavelmente causado por eletrocussão

Atualizado às 15h26 O advogado Manoel Militão, de 30 anos, pretende entrar na Justiça contra a Agência Municipal do Meio Ambiente (Amma) por causa da morte de Lord, seu cão da raça american bully, de 1 ano e 8 meses. Ele teria morrido após levar um choque em um dos decks instalados no Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, espaço administrado pelo órgão municipal. O ...